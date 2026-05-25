Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гвардіола щемливо звернувся до уболівальників Манчестер Сіті: Підійдіть і обійміть мене

Софія Кулай — 25 травня 2026, 10:12
Гвардіола щемливо звернувся до уболівальників Манчестер Сіті: Підійдіть і обійміть мене
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Жузеп Гвардіола виступив із прощальною заявою у бік уболівальників Манчестер Сіті, з якими він був поєднаний ці 10 років.

Його цитує Сема Лі.

Іспанський наставник зробив прохання на майбутнє для фанів "містян".

"Перш ніж ви підете додому пити пиво чи вино: якщо колись ви зустрінете мене на вулиці – тут, у Європі, у США чи будь-де ще – і будете уболівальниками Манчестер Сіті, підійдіть і обійміть мене", – сказав Гвардіола.

Прощання коуча з англійською командою було зіпсованим, адже Манчестер Сіті програв Астон Віллі в останньому турі сезону АПЛ-2025/26 (1:2). "Містяни" фінішували другими у турнірній таблиці першості (78 балів).

Нагадаємо, що 55-річний Гвардіола очолює манчестерську команду з літа 2016-го. Відтоді провів на чолі колективу 593 матчі (423 перемоги, 77 мирових та 93 поразки) та завоював 20 титулів.

Також Жузеп пояснив, чому вирішив покинути МанСіті та розповів про свої наступні плани.

Раніше повідомлялося, що його ім'ям хочуть назвати одну з трибун "Етіхад".

Читайте також :
Буде основним голкіпером: Романо підтвердив чутки про трансфер Домчака до учасника Ліги чемпіонів
Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті

Жузеп Гвардіола

"Найзмагальніша людина, яку я бачив": як Мікель Артета повернув Арсенал на вершину АПЛ
Гвардіола розповів, які у нього плани після відходу з Манчестер Сіті
Гвардіола пояснив, чому покине Манчестер Сіті
Манчестер Сіті оголосив про відхід Гвардіоли
Енріке – про можливий відхід Гвардіоли з МанСіті: У нього завжди було бажання стати тренером збірної

Останні новини