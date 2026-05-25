Гвардіола щемливо звернувся до уболівальників Манчестер Сіті: Підійдіть і обійміть мене

Жузеп Гвардіола виступив із прощальною заявою у бік уболівальників Манчестер Сіті, з якими він був поєднаний ці 10 років.

Його цитує Сема Лі.

Іспанський наставник зробив прохання на майбутнє для фанів "містян".

"Перш ніж ви підете додому пити пиво чи вино: якщо колись ви зустрінете мене на вулиці – тут, у Європі, у США чи будь-де ще – і будете уболівальниками Манчестер Сіті, підійдіть і обійміть мене", – сказав Гвардіола.

Прощання коуча з англійською командою було зіпсованим, адже Манчестер Сіті програв Астон Віллі в останньому турі сезону АПЛ-2025/26 (1:2). "Містяни" фінішували другими у турнірній таблиці першості (78 балів).

Нагадаємо, що 55-річний Гвардіола очолює манчестерську команду з літа 2016-го. Відтоді провів на чолі колективу 593 матчі (423 перемоги, 77 мирових та 93 поразки) та завоював 20 титулів.

Також Жузеп пояснив, чому вирішив покинути МанСіті та розповів про свої наступні плани.

Раніше повідомлялося, що його ім'ям хочуть назвати одну з трибун "Етіхад".