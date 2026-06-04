Потенційний новий головний тренер Бенфіки визначився із майбутнім Судакова – ЗМІ

Потенційний новий головний тренер Бенфіки Марку Сілва не збирається прощатися із українським півзахисником Георгієм Судаковим.

Про це інформує CNN Portugal.

Рада директорів лісабонського клубу вже проінформована про дане рішення португальського фахівця щодо українця. Наставник, який покине англійський Фулгем, попросив керівництво "орлів" у жодному разі не продавати атакувального півзахисника збірної України.

Цікаво, що наприкінці травня була інформація, що Георгій не планує залишати клуб із Лісабону.

Із ймовірним приходом Сілви до керма Бенфіки якихось кардинальних кадрових змін у складі не очікуються.

Нагадаємо, що Судаков виступає за португальський гранд із кінця літа 2025-го. Майже одразу став стабільним гравцем старту, але згодом втратив довіру від Жозе Моурінью.

У футболці "орлів" Георгій вже провів 36 матчів, у яких відзначився 4 голами та 5 асистами.

Додамо, що Бенфіка під керівництвом Моурінью фінішувала третьою у чемпіонаті Португалії (80 балів), пробившись до наступного розіграшу Ліги Європи-2026/27.

Попри це, ще досі головного тренера "орлів" сватають у мадридський Реал. У ЗМІ вже навіть була інформація, що Жозе вже уклав контракт із іспанським клубом.