Одноклубник Судакова та Трубіна став гравцем клубу АПЛ

Англійський Борнмут оголосив про трансфер португальського центрбека Антоніу Сілви з лісабонської Бенфіки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В офіційній заяві не оголошуються терміни чи фінансові деталі контракту, проте за даними інсайдера Фабріціо Романо, цей перехід обійшовся "вишням" у 25 мільйонів євро, та на додачу до цього 5 мільйонів євро за додаткові витрати.

Зауважимо, що є вихованцем Бенфіки. За першу команду "орлів" оборонець відіграв 183 поєдинки, у яких відзначився 10 голами та 4 асистами. За цей час виграв у складі лісабонців 1 чемпіонат Португалії, 1 Кубок Португальської ліги, 1 молодіжну Лігу чемпіонів та 2 Суперкубки Португалії.

У сезоні-25/26 провів на клубному рівні 41 матч та записав до свого активу 1 забитий м'яч і 1 результативну передачу.

Додамо, що в складі Бенфіки наразі перебувають двоє українських легіонерів: воротар Андрій Трубін та півзахисник Георгій Судаков.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про інтерес з боку каталонської Барселони до нападника англійського Борнмута Елі-Жуніора Крупі.