Тренер Бенфіки: В останніх матчах Судаков не продемонстрував свого рівня

Головний тренер Бенфіки Марку Сілва запевнив, що не втратив довіру до півзахисника збірної України Георгія Судакова.

Слова фахівця наводить пресслужба португальського клубу.

"Було б дуже погано, якби я втратив довіру до футболіста після двох товариських і одного офіційного матчу. Судаков добре розпочав передсезонну підготовку, однак травма не дозволила йому зіграти у двох контрольних зустрічах. В останніх матчах він не продемонстрував свого рівня, але це не означає, що я перестану йому довіряти.

Він знає, що повинен проявити свої сильні якості у матчах. Ми віримо в його можливості, і моя думка про нього не зміниться. Зовсім інша справа – щодня працювати з футболістом, аналізувати його рішення, поведінку та тактичні дії", – заявив Сілва.