Тренер Бенфіки: В останніх матчах Судаков не продемонстрував свого рівня
Головний тренер Бенфіки Марку Сілва запевнив, що не втратив довіру до півзахисника збірної України Георгія Судакова.
Слова фахівця наводить пресслужба португальського клубу.
"Було б дуже погано, якби я втратив довіру до футболіста після двох товариських і одного офіційного матчу. Судаков добре розпочав передсезонну підготовку, однак травма не дозволила йому зіграти у двох контрольних зустрічах. В останніх матчах він не продемонстрував свого рівня, але це не означає, що я перестану йому довіряти.
Він знає, що повинен проявити свої сильні якості у матчах. Ми віримо в його можливості, і моя думка про нього не зміниться. Зовсім інша справа – щодня працювати з футболістом, аналізувати його рішення, поведінку та тактичні дії", – заявив Сілва.
Нагадаємо, на початку липня Судаков повідомив, що вперше за 5 місяців грає без болю. Минулого тижня 23-річний українець провів 90 хвилин у матчі кваліфікації Ліги Європи проти Сент-Галлена (поразка 1:2).