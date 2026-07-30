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Тренер Бенфіки: В останніх матчах Судаков не продемонстрував свого рівня

Олег Дідух — 30 липня 2026, 22:00
Тренер Бенфіки: В останніх матчах Судаков не продемонстрував свого рівня
Марку Сілва
ФК Бенфіка

Головний тренер Бенфіки Марку Сілва запевнив, що не втратив довіру до півзахисника збірної України Георгія Судакова.

Слова фахівця наводить пресслужба португальського клубу.

"Було б дуже погано, якби я втратив довіру до футболіста після двох товариських і одного офіційного матчу. Судаков добре розпочав передсезонну підготовку, однак травма не дозволила йому зіграти у двох контрольних зустрічах. В останніх матчах він не продемонстрував свого рівня, але це не означає, що я перестану йому довіряти.

Він знає, що повинен проявити свої сильні якості у матчах. Ми віримо в його можливості, і моя думка про нього не зміниться. Зовсім інша справа – щодня працювати з футболістом, аналізувати його рішення, поведінку та тактичні дії", – заявив Сілва.

Нагадаємо, на початку липня Судаков повідомив, що вперше за 5 місяців грає без болю. Минулого тижня 23-річний українець провів 90 хвилин у матчі кваліфікації Ліги Європи проти Сент-Галлена (поразка 1:2).

Бенфіка Георгій Судаков Марко Сілва

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