Барселона націлилася на одноклубника Трубіна та Судакова

Нападник Барселони та збірної Греції Вангеліс Павлідіс може продовжити кар'єру в Барселоні.

Про це повідомляє As.

Чемпіони Іспанії продовжують пошуки заміни Роберту Левандовському, який перебрався у МЛС. Варіант із Хуліаном Альваресом стає дедалі менш реалістичним, тому Барселона звернула увагу на Павлідіса.

Контракт 27-річного грека з Бенфікою діє до кінця червня 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 28 мільйонів євро. Напередодні Павлідіс оформив покер у ворота Санкт-Галлена в матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи, який завершився перемогою 5:0.

Нагадаємо, за Бенфіку разом із Павлідісом виступають два гравці збірної України – воротар Анатолій Трубін і півзахисник Георгій Судаков.