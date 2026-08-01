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Барселона націлилася на одноклубника Трубіна та Судакова

Олег Дідух — 1 серпня 2026, 10:29
Барселона націлилася на одноклубника Трубіна та Судакова
Вангеліс Павлідіс
Getty Images

Нападник Барселони та збірної Греції Вангеліс Павлідіс може продовжити кар'єру в Барселоні.

Про це повідомляє As.

Чемпіони Іспанії продовжують пошуки заміни Роберту Левандовському, який перебрався у МЛС. Варіант із Хуліаном Альваресом стає дедалі менш реалістичним, тому Барселона звернула увагу на Павлідіса.

Контракт 27-річного грека з Бенфікою діє до кінця червня 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 28 мільйонів євро. Напередодні Павлідіс оформив покер у ворота Санкт-Галлена в матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи, який завершився перемогою 5:0.

Нагадаємо, за Бенфіку разом із Павлідісом виступають два гравці збірної України – воротар Анатолій Трубін і півзахисник Георгій Судаков.

Барселона Бенфіка Вангеліс Павлідіс

Барселона

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