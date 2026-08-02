Тренер Бенфіки працює над психологічним станом Судакова

Головний тренер Бенфіки Марку Сілва продовжує допомагати українському півзахиснику Георгію Судакову у психологічному плані.

Про це повідомляє O Jogo.

Новий наставник "орлів" вірить у 23-річного футболіста збірної України.

Після матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2026/27 проти Санкт-Галлена Сілва (перемога 5:0) похвалив українця.

49-річний португальський спеціаліст вважає, що Георгію потрібно повернути впевненість у собі, аби знову демонструвати усі свої найкращі якості. Наприкінці липня 2026-го тренер Бенфіки заявляв, що український півзахисник грає не на своєму рівні.

Нагадаємо, що Судаков переживає далеко не найкращий період у кар'єрі. Георгій втратив статус одного з важливих гравців команди, до якої доєднався у липні 2026-го.

Відтоді провів у футболці лісабонського клубу 38 поєдинків, у яких відзначився 4 голами та 5 асистами. Його контракт із "орлами" розрахований до 30 червня 2029 року.

Додамо, що трансферна вартість Судакова впала під час виступів за португальський клуб – із 32-х до 25-ти мільйонів євро.