Англійський клуб, який цікавиться Михавком, підпише захисника Бенфіки

Центральний захисник Бенфіки Антоніу Сілва продовжить кар'єру в Борнмуті.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, трансфер уже узгоджений, Бенфіка дала футболісту дозвіл на поїздку для проходження медогляду. Борнмут заплатить за 22-річного португальця 25 мільйонів євро плюс 5 мільйонів можливих бонусів.

У червні повідомлялося про інтерес до Сілви з боку Мілана, проте італійському клубу домовитися з Бенфікою не вдалося.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Борнмут – один із трьох клубів АПЛ, які цікавляться центральним захисником Динамо Київ Тарасом Михавком. Після підписання Сілви інтерес Борнмута до українського гравця може згаснути.

У сезоні-2025/26 на рахунку 22-річного одноклубника Анатолія Трубіна та Георгія Судакова 1 гол і 1 асист в 41 матчі в усіх турнірах на клубному рівні. Сілва провів 20 матчів за збірну Португалії, проте не потрапив у заявку команди на ЧС-2026.