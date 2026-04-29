Моурінью відповів на чутки про відхід із Бенфіки та оцінив можливість очолити збірну Португалії

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью розповів про плани на майбутнє у клубі та прокоментував можливість очолити національну збірну Португалії

Його слова передає Marca.

"Особливий" відкинув можливість свого відходу з команди "орлів".

"Ні, моя наступна мета – вивести Бенфіку до Ліги чемпіонів".

Щодо можливості очолити рідну національну збірну португальський фахівець відповів, що для цього час ще не настав, оскільки сам він поки не може уявити своє життя без клубного тренерства.

"Я думаю про це, але також думаю про своє життя без клубного футболу. Про своє життя без щоденних тренувань, перемог, поразок і нічиїх тричі на тиждень. Я не можу уявити своє життя без щоденних тренувань. Ще не настав час".

Зауважимо, що останнім часом у ЗМІ шириться інформація, що Моурінью може влітку очолити мадридський Реал. Повідомлялося, що агент португальського тренера Жорже Мендеш навіть вже проводив прямі переговори з президентом "вершкових" Флорентіно Пересом.

Нагадаємо, що "особливий" очолив Бенфіку у вересні минулого року. За цей час команда відіграла 42 матчі, у яких здобула 26 перемог, зазнала 8 поразок та 8 разів зіграла внічию. У чемпіонаті Португалії "орли" під керівництвом Моурінью наразі жодного разу не програли.