Судаков подешевшав на 3 мільйони євро за версією Transfermarkt

Авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість деяких футболістів чемпіонату Португалії.

Зокрема, втратив у ринковій вартості український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков, який подешевшав з 28 мільйонів євро до 25 млн.

Так Георгій був третім найдорожчим українським гравцем на ринку, а тепер ділить цю сходинку з одноклубником воротарем Анатолієм Трубіним, ціна якого не змінилася, та захисником Евертона Віталієм Миколенком.

Окрім Трубіна ціна не змінилася в українського захисника португальської Віторії Гімарайнш Ореста Лебеденко – 500 тисяч євро.

Цьогоріч вже повідомлялося, що Анатолій Трубін та Георгій Судаков втратили у ціні.

Також у березні "подешевшав" найдорожчий українським гравець на футбольному ринку.