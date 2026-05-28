Судаков подешевшав на 3 мільйони євро за версією Transfermarkt
Авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість деяких футболістів чемпіонату Португалії.
Зокрема, втратив у ринковій вартості український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков, який подешевшав з 28 мільйонів євро до 25 млн.
Так Георгій був третім найдорожчим українським гравцем на ринку, а тепер ділить цю сходинку з одноклубником воротарем Анатолієм Трубіним, ціна якого не змінилася, та захисником Евертона Віталієм Миколенком.
Окрім Трубіна ціна не змінилася в українського захисника португальської Віторії Гімарайнш Ореста Лебеденко – 500 тисяч євро.
Цьогоріч вже повідомлялося, що Анатолій Трубін та Георгій Судаков втратили у ціні.
Також у березні "подешевшав" найдорожчий українським гравець на футбольному ринку.