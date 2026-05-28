Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Судаков подешевшав на 3 мільйони євро за версією Transfermarkt

Володимир Слюсарь — 28 травня 2026, 23:04
Судаков подешевшав на 3 мільйони євро за версією Transfermarkt
Георгій Судаков
Getty Images

Авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість деяких футболістів чемпіонату Португалії.

Зокрема, втратив у ринковій вартості український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков, який подешевшав з 28 мільйонів євро до 25 млн.

Так Георгій був третім найдорожчим українським гравцем на ринку, а тепер ділить цю сходинку з одноклубником воротарем Анатолієм Трубіним, ціна якого не змінилася, та захисником Евертона Віталієм Миколенком.

Окрім Трубіна ціна не змінилася в українського захисника португальської Віторії Гімарайнш Ореста Лебеденко – 500 тисяч євро.

Цьогоріч вже повідомлялося, що Анатолій Трубін та Георгій Судаков втратили у ціні.

Також у березні "подешевшав" найдорожчий українським гравець на футбольному ринку.

Бенфіка Георгій Судаков Чемпіонат Португалії, Прімейра ліга

Георгій Судаков

Судаков ухвалив рішення щодо майбутнього в Бенфіці – ЗМІ
Судаков засвітився на матчі клубу Миколенка
Трубін захищатиме ворота Бенфіки у матчі проти Ешторіла, Судаков всьоме поспіль на заміні
Брага відмовилася від обміну лідера команди на Судакова
Шевченко підтримав Судакова, який втратив місце у складі Бенфіки

Останні новини