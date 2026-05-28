Можлива заміна Моурінью: журналіст розкрив деталі перемовин Бенфіки з наставником Фулгема

Португальська Бенфіка продовжує вести перемовини з головним тренером англійського Фулгема Марку Сілвою, який повинен замінити Жозе Моурінью, якого сватають у мадридський Реал.

Про це інформує Бен Джейкобс.

Зазначається, що сторони перебувають на просунутій стадії щодо можливої майбутньої співпраці.

"Орли" хочуть укласти 2-річний контракт із 48-річним фахівцем, який поєднаний угодою з Фулгемом до 30 червня 2026 року. Також португальський клуб має намір включити у домовленість опцію продовження співпраці ще на один сезон.

Наразі у лондонському клубі чекають на офіційне рішення наставника щодо його майбутнього.

Повідомлялося, що "сороки" пропонували наставнику нову трирічну угоду. Однак португалець наразі не дав відповіді.

Нагадаємо, що Сілва очолює Фулгем із літа 2021 року. Відтоді команда провела під його керівництвом 229 ігор. Також у своїй тренерській кар'єрі Марку попрацював на посаді головного тренера в Олімпіакосі, Спортингу, Евертоні, Вотфорді, Галл Сіті та Ештуріл, де був теж спортивним директором.

Раніше на посаду головного тренера Бенфіки також приписували колишнього наставника Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма, якого у січні звільнили "червоні дияволи".