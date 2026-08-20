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Я добре розумію силу цієї команди: іспанський легіонер – про трансфер у Карпати

Денис Іваненко — 20 серпня 2026, 08:09
Я добре розумію силу цієї команди: іспанський легіонер – про трансфер у Карпати
Хоакін Сіфуентес
ФК Карпати

Лівий півзахисник Хоакін Сіфуентес висловився про свій перехід з Епіцентра в Карпати.

Його слова передає пресслужба львівського клубу.

29-річний іспанець заявив, що радий цьому трансферу. Він розповів про деталі перемовин та озвучив цілі в новому колективі:

"Розумію, що для мене це великий виклик. Карпати – історичний і важливий клуб в Україні. Все відбулося дуже швидко, адже і клуб, і я майже одразу дійшли згоди. Обидві сторони хотіли, щоб я був тут, тому я дуже щасливий приєднатися до команди та мати можливість їй допомагати.

У цьому сезоні сподіваюся забити багато голів, віддати багато результативних передач і, найголовніше, багато працювати заради команди. Хочу, щоб наші вболівальники завжди були разом із нами, а ми могли дарувати їм ту радість, на яку вони заслуговують. Я добре розумію силу цієї команди та дуже радий, що тепер можу бути її частиною".

За інсайдерською інформацією, сума трансферу вінгера склала 300 тисяч доларів. Сторони уклали контракт за схемою 2+1

Зазначимо, що Сіфуентес виступає в Україні з літа 2025 року. У складі Епіцентра він забив десять голів та віддав шість асистів у 33 матчах.

Наразі Карпати очолюють турнірну таблицю УПЛ. Свій наступний поєдинок вони проведуть 22 серпня в Кубку України проти Оболоні.

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