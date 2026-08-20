Де та коли дивитись матчі 1/32 фіналу Кубку України

У четвер, 20 серпня, стартує основний етап Кубку України з футболу сезону-2026/27.

Матчі 1/32 фіналу можна буде подивитись у вільному доступі. Загалом відбудеться 28 поєдинків, які розбиті на чотири ігрові дні.

Їх транслюватимуть на ютуб-каналі УПЛ ТБ. Програму відкриє протистояння Діназ – Фенікс-Маріуполь, а останніми на цьому етапі зіграють Луцьксантехмонтаж №536 і ФК Чернігів.

Розклад матчів 1/32 фіналу Кубку України

20.08 | 🕛 12:00 | Діназ (Вишгород) – Фенікс-Маріуполь (Маріуполь)

21.08 | 🕛 12:00 | Брацлав (Вінницька область) – Олександрія (Кіровоградська область)

21.08 | 🕛 12:00 | Ребел (Київ) – Агробізнес (Волочиськ)

21.08 | 🕛 12:00 | Дружба-Козаки (Ніжин) – Базис (Кочубіївка)

21.08 | 🕑 14:00 | Поділля (Хмельницький) – Вікторія (Суми)

21.08 | 🕑 14:00 | Локомотив (Київ) – Пробій (Городенка)

22.08 | 🕚 11:00 | То4ка (Одеса) – Епіцентр (Кам'янець-Подільський)

22.08 | 🕛 12:00 | Авангард (Лозова) – Кудрівка (Чернігівська область)

22.08 | 🕛 12:00 | ЮКСА (Тарасівка) – Колос (Ковалівка)

22.08 | 🕐 13:00 | Скала 1911 (Стрий) – Зоря (Луганськ)

22.08 | 🕐 13:00 | Маяк (Сарни) – Полтава (Полтава)

22.08 | 🕐 13:00 | Решетилівка (Полтавська область) – Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ)

22.08 | 🕐 13:00 | Рокита (Рокита) – Кривбас (Кривий Ріг)

22.08 | 🕐 13:00 | Колос (Полонне) – Тростянець (Сумська область)

22.08 | 🕑 14:00 | Калинівка (Київська область) – Харків (Харків)

22.08 | 🕒 15:00 | Інгулець (Петрове) – Верес (Рівне)

22.08 | 🕒 15:00 | Дністер (Заліщики) – Лівий Берег (Київ)

22.08 | 🕓 16:00 | Нива (Тернопіль) – Буковина (Чернівці)

22.08 | 🕓 16:00 | Нива (Вінниця) – Рух (Львів)

22.08 | 🕕 18:00 | Карпати (Львів) – Оболонь (Київ)

23.08 | 🕛 12:00 | Пальміра (Одеса) – Куликів-Білка (Куликів)

23.08 | 🕛 12:00 | Агротех (Тишківка) – Вільхівці (Івано-Франківська область)

23.08 | 🕛 12:00 | Пенуел (Кривий Ріг) – Металіст (Харків)

23.08 | 🕐 13:00 | Покуття (Коломия) – Карбон (Черкаси)

23.08 | 🕐 13:00 | Олімпія (Савинці) – Металург (Запоріжжя)

23.08 | 🕒 15:00 | Новий Розділ (Львівська область) – Атлет (Київ)

23.08 | 🕓 16:00 | Вільхівці (Закарпатська область) – Чорноморець (Одеса)

23.08 | 🕓 16:00 | Луцьксантехмонтаж №536 (Луцьк) – ФК Чернігів

Зазначимо, що з цього раунду розпочнуть свій шлях у турнірі всі клуби УПЛ, окрім учасників єврокубків. Шахтар, ЛНЗ, Полісся та Динамо напряму потрапили в 1/16 фіналу.

Всі стадії Кубку України проходять за одноматчевою системою. Чинним переможцем турніру є київське Динамо, яке минулого сезону у фіналі переграло Чернігів.