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Карпати та Шахтар ділять лідерство, Зоря увірвалася у топ-3: турнірна таблиця УПЛ після 3 туру

Олексій Мурзак — 17 серпня 2026, 20:15
Карпати та Шахтар ділять лідерство, Зоря увірвалася у топ-3: турнірна таблиця УПЛ після 3 туру
УПЛ

У понеділок, 17 серпня, матчем між Поліссям та Зорею завершився 3-й тур УПЛ сезону-2026/27.

Вольову перемогу здобув луганський клуб, який у підсумку увірвався у топ-3 турнірної таблиці, де наразі лідерство розділяють Карпати та Шахтар.

Як відомо, у цьому турі команда Франа Фернандеса розбила чернівецьку Буковину (3:0). Стільки ж очок у "гірників", які поступаються "левам" за різницею забитих та пропущених голів.

У верхній частині таблиці також перебуває Динамо, яке має 1 матч в запасі та 100%-й результат (2 перемоги у 2-х поєдинках). У 3-му турі підопічні Ігоря Костюка у меншості дотиснули Колос.

Без перемог поки залишаються Чорноморець та Колос, лише 1 заліковий бал у Вереса. Саме ці три клуби наразі плетуться у "підвалі" турнірки. Втім, ковалівці та одесити свій матч 2-го туру не зіграли через російський обстріл, тож, ще мають шанси покращити своє становище. 

Турнірна таблиця УПЛ після 3 туру

  1. Карпати – 9 очок (3 матчі)
  2. Шахтар – 9 (3)
  3. Зоря – 6 (3)
  4. Динамо – 6 (2)
  5. Полісся – 6 (3)
  6. Епіцентр – 4 (3)
  7. Кривбас – 4 (3)
  8. ЛНЗ – 4 (3)
  9. Харків – 3 (3)
  10. Оболонь – 2 (3)
  11. Кудрівка – 2 (3)
  12. Лівий Берег – 2 (2)
  13. Буковина – 2 (3)
  14. Верес – 1 (3)
  15. Колос – 0 (2)
  16. Чорноморець – 0 (2)
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