Карпати та Шахтар ділять лідерство, Зоря увірвалася у топ-3: турнірна таблиця УПЛ після 3 туру

У понеділок, 17 серпня, матчем між Поліссям та Зорею завершився 3-й тур УПЛ сезону-2026/27.

Вольову перемогу здобув луганський клуб, який у підсумку увірвався у топ-3 турнірної таблиці, де наразі лідерство розділяють Карпати та Шахтар.

Як відомо, у цьому турі команда Франа Фернандеса розбила чернівецьку Буковину (3:0). Стільки ж очок у "гірників", які поступаються "левам" за різницею забитих та пропущених голів.

У верхній частині таблиці також перебуває Динамо, яке має 1 матч в запасі та 100%-й результат (2 перемоги у 2-х поєдинках). У 3-му турі підопічні Ігоря Костюка у меншості дотиснули Колос.

Без перемог поки залишаються Чорноморець та Колос, лише 1 заліковий бал у Вереса. Саме ці три клуби наразі плетуться у "підвалі" турнірки. Втім, ковалівці та одесити свій матч 2-го туру не зіграли через російський обстріл, тож, ще мають шанси покращити своє становище.

Турнірна таблиця УПЛ після 3 туру

Карпати – 9 очок (3 матчі) Шахтар – 9 (3) Зоря – 6 (3) Динамо – 6 (2) Полісся – 6 (3) Епіцентр – 4 (3) Кривбас – 4 (3) ЛНЗ – 4 (3) Харків – 3 (3) Оболонь – 2 (3) Кудрівка – 2 (3) Лівий Берег – 2 (2) Буковина – 2 (3) Верес – 1 (3) Колос – 0 (2) Чорноморець – 0 (2)