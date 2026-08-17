Карпати та Шахтар ділять лідерство, Зоря увірвалася у топ-3: турнірна таблиця УПЛ після 3 туру
У понеділок, 17 серпня, матчем між Поліссям та Зорею завершився 3-й тур УПЛ сезону-2026/27.
Вольову перемогу здобув луганський клуб, який у підсумку увірвався у топ-3 турнірної таблиці, де наразі лідерство розділяють Карпати та Шахтар.
Як відомо, у цьому турі команда Франа Фернандеса розбила чернівецьку Буковину (3:0). Стільки ж очок у "гірників", які поступаються "левам" за різницею забитих та пропущених голів.
У верхній частині таблиці також перебуває Динамо, яке має 1 матч в запасі та 100%-й результат (2 перемоги у 2-х поєдинках). У 3-му турі підопічні Ігоря Костюка у меншості дотиснули Колос.
Без перемог поки залишаються Чорноморець та Колос, лише 1 заліковий бал у Вереса. Саме ці три клуби наразі плетуться у "підвалі" турнірки. Втім, ковалівці та одесити свій матч 2-го туру не зіграли через російський обстріл, тож, ще мають шанси покращити своє становище.
Турнірна таблиця УПЛ після 3 туру
- Карпати – 9 очок (3 матчі)
- Шахтар – 9 (3)
- Зоря – 6 (3)
- Динамо – 6 (2)
- Полісся – 6 (3)
- Епіцентр – 4 (3)
- Кривбас – 4 (3)
- ЛНЗ – 4 (3)
- Харків – 3 (3)
- Оболонь – 2 (3)
- Кудрівка – 2 (3)
- Лівий Берег – 2 (2)
- Буковина – 2 (3)
- Верес – 1 (3)
- Колос – 0 (2)
- Чорноморець – 0 (2)