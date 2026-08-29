Карпати близькі до підписання ще одного гравця з системи Реала

Опорний хавбек Реала Кастільї Крістіан Переа близький до переходу в Карпати.

Про це повідомив інсайдер Анхель Гарсія.

За його інформацією, "леви" виграли боротьбу за підписання гравця у Культураль Леонеси. Зазначається, що 21-річний іспанець зробив свій вибір на користь УПЛ.

Переа виховувався в академії Реала з 2021 року, а його угода з іспанським грандом розрахована до 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 500 тисяч євро.

Як відомо, раніше Карпати підписали іспанського півзахисника з системи мадридського Реала.

Напередодні львівський клуб також придбав правого захисника клубу третього іспанського дивізіону Культураль Леонеса Івана Калеро.