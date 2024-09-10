Сидорчук — про Кабаєва: Зараз він найкращий гравець на своїй позиції

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук висловився про дебютний виклик Владислава Кабаєва в команду, він вважає його найкращим гравцем на позиції вінгера.

Його слова передає Взбірна.

"Знаючи його якості ще по грі за Зорю, те як він демонстрував те, що вміє, і було видно, що це футболіст з дуже гарним потенціалом.

Коли він переходив у Динамо, ми були дуже раді, тому що на цій позиції у нас не було нікого, і йому потрібен був час для адаптації. Зараз він виглядає найкращим на своїй позиції в Україні. Я вважаю, що він дійсно заслужив це", — сказав Сидорчук.