Сидорчук — про Кабаєва: Зараз він найкращий гравець на своїй позиції
Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук висловився про дебютний виклик Владислава Кабаєва в команду, він вважає його найкращим гравцем на позиції вінгера.
Його слова передає Взбірна.
"Знаючи його якості ще по грі за Зорю, те як він демонстрував те, що вміє, і було видно, що це футболіст з дуже гарним потенціалом.
Коли він переходив у Динамо, ми були дуже раді, тому що на цій позиції у нас не було нікого, і йому потрібен був час для адаптації. Зараз він виглядає найкращим на своїй позиції в Україні. Я вважаю, що він дійсно заслужив це", — сказав Сидорчук.
Нагадаємо, Кабаєв отримав свій дебютний виклик у збірну України на вересневі матчі Ліги націй. Він вийшов у стартовому складі команди на поєдинок проти Албанії (2:1). Зазначимо, що 29-річний півзахисник став шостим дебютантом національної команди за часів головного тренера Сергія Реброва.
Наступним суперником "синьо-жовтих" буде Чехія. Зустріч відбудеться сьогодні, 10 вересня, в Празі. Початок — о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстовий онлайн матчу.