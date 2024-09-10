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Сидорчук — про Кабаєва: Зараз він найкращий гравець на своїй позиції

Андрій Яросименко — 10 вересня, 14:40
Сидорчук — про Кабаєва: Зараз він найкращий гравець на своїй позиції
Сергій Сидорчук
УАФ

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук висловився про дебютний виклик Владислава Кабаєва в команду, він вважає його найкращим гравцем на позиції вінгера.

Його слова передає Взбірна.

"Знаючи його якості ще по грі за Зорю, те як він демонстрував те, що вміє, і було видно, що це футболіст з дуже гарним потенціалом.

Коли він переходив у Динамо, ми були дуже раді, тому що на цій позиції у нас не було нікого, і йому потрібен був час для адаптації. Зараз він виглядає найкращим на своїй позиції в Україні. Я вважаю, що він дійсно заслужив це", — сказав Сидорчук.

Нагадаємо, Кабаєв отримав свій дебютний виклик у збірну України на вересневі матчі Ліги націй. Він вийшов у стартовому складі команди на поєдинок проти Албанії (2:1). Зазначимо, що 29-річний півзахисник став шостим дебютантом національної команди за часів головного тренера Сергія Реброва.

Наступним суперником "синьо-жовтих" буде Чехія. Зустріч відбудеться сьогодні, 10 вересня, в Празі. Початок — о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстовий онлайн матчу.

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