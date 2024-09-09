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Чехія – Україна: онлайн-трансляція

Станіслав Лисак — 9 вересня, 01:35
Getty Images
Чехія – Україна: онлайн-трансляція

Збірна України з футболу зіграє проти Чехії у 2 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 10 вересня, на "Еден Арена" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині, починаючи з 21:30.

За версією бейтингового оператора FAVBET збірна України є аутсайдером протистояння з Чехією. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч Чехія — Україна:

  • Перемога Чехії — 2,33;
  • Нічия — 3,45;
  • Перемога України — 3,20.

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