Чехія – Україна: онлайн-трансляція
Збірна України з футболу зіграє проти Чехії у 2 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B сезону-2024/2025.
Поєдинок відбудеться у вівторок, 10 вересня, на "Еден Арена" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині, починаючи з 21:30.
За версією бейтингового оператора FAVBET збірна України є аутсайдером протистояння з Чехією. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч Чехія — Україна:
- Перемога Чехії — 2,33;
- Нічия — 3,45;
- Перемога України — 3,20.
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