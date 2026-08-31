Дружина колишнього лідера Динамо показала гарячі фото з Майорки: ефектні кадри з пляжу

Анна Сидорчук, дружина колишнього капітана київського Динамо, а нині футболіста бельгійського Вестерло Сергія Сидорчука, поділилася з підписниками новою серією ефектних фотографій.

Цього разу Анна вирішила показати атмосферу свого відпочинку в Іспанії, де зараз проводить час на сонячній Майорці.

На опублікованих кадрах дружина українського футболіста позує у купальнику прямо на пляжі пізно вночі. Фото зроблені на телефон, однак це лише додає їм невимушеної та особливої атмосфери.

Читайте також : Фото Кохана Мудрика показала миле фото з футболістом: пара здивувала парним образом

Анна не стала додавати до публікації довгого опису, обмежившись двома словами:

"Іспанські ночі".

Нагадаємо, Сидорчук приєднався до Вестерло із київського Динамо у вересні 2023 року за 500 тисяч євро. За цей час півзахисник провів у складі "бійцівських півнів" 62 матчі, у яких забив 3 голи та віддав 3 асисти.

Напередодні колишній півзахисник киян пролонгував контракт із бельгійським клубом.