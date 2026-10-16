Сидорчук слідом за Ярмоленком завершив навчання з футбольного менеджменту в академії УЄФА

Півзахисник бельгійського Вестерло Сергій Сидорчук отримав диплом з футбольного менеджменту в академії УЄФА (UEFA CFM).

Про це він повідомив у Інстаграм.

Футболіст подякував академії УЄФА та всім, хто долучився до навчання.

"Диплом UEFA CFM. Футбол – це не тільки гра на полі, але й рішення, які приймаються за його межами. Вчуся бачити обидві сторони. Дякую UEFA Academy і всім, хто був причетний до цього шляху! Рухаємось далі…", – написав хавбек.

Академія УЄФА – це спеціалізована освітня та управлінська платформа Європейської футбольної асоціації, створена для професійного навчання та розвитку фахівців у сфері футбольного менеджменту.

Програми академії розроблені у співпраці з провідними європейськими університетами та спрямовані на підвищення кваліфікації керівників, тренерів, колишніх гравців та адміністраторів національних асоціацій.

Раніше про завершення цієї програми повідомив вінгер Динамо Андрій Ярмоленко. Вони були одноклубниками з 2013-го до 2017 року.