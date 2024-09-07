Ребров назвав стартовий склад на гру проти Албанії

Тренерський штаб збірної України визначився зі стартовим складом збірної України на гру першого туру Ліги націй УЄФА проти Албанії.

Про це повідомляє УЄФА.

Склади команд

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко, Бражко, Судаков — Циганков, Яремчук, Кабаєв

Албанія: Стракоша — Хюсай, Ісмаїлі, Кумбула, Мітай — Рамадані, Асллані, Лаци — Асані, Байрамі, Манай

Українці зіграють у жовтій формі, албанці – у червоній.

Раніше стало відомо, що форвард Артем Довбик і півзахисник Михайло Мудрик не зможуть допомогти команді. І якщо Довбик покинув табір збірної ще за кілька днів до гри, то про причини відсутності Мудрика в заявці на гру наразі невідомо.

Збірні України та Албанії представляють групу 1 дивізіону B. В іншому матчі Грузія перемагає Чехію з рахунком 3:0.

Наступним суперником підопічних Реброва буде Чехія. Матч заплановано на 10 вересня в Празі.

Переможець квартету в наступному розіграші зіграє в дивізіоні A. Детальніше про Лігу націй читайте ТУТ.