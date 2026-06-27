Екскапітан Динамо продовжив контракт із бельгійським клубом

Колишній півзахисник та капітан київського Динамо Сергій Сидорчук пролонгував контракт із бельгійським Вестерло.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Клуб Ліги Жупіле продовжив угоду з вихованцем запорізького Металурга на ще один рік співпраці.

Нагадаємо, що Сидорчук приєднався до Вестерло із київського Динамо у вересні 2023 року за 500 тисяч євро. За цей час півзахисник провів у складі "бійцівських півнів" 62 матчі, у яких забив 3 голи та віддав 3 асисти.

У сезоні-25/26 екскапітан киян провів у футболці бельгійського клубу 16 поєдинків, у яких переважно виходив на заміну (13 разів почав матч з лави запасних) й результативними діями не відзначався.

Зауважимо, що Вестерло закінчив кампанію-25/26 на дев'ятій позиції у внутрішньому чемпіонаті, завдяки чому пройшов до плейоф за право грати в Лізі конференцій наступного сезону. Проте там команда поступилася Шарлеруа, Стандарду та Генку, набравши 33 очки в цій групі.

Зауважимо, що у березні цього року УАФ висловила вдячність Сергію Сидорчуку, подарувавши йому футболку, на якій закарбовано кількість матчів за збірну України, які провів гравець – 62.