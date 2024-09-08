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Півзахисник Динамо став шостим дебютантом збірної України за часів Реброва

Володимир Кук — 8 вересня, 14:55
Півзахисник Динамо став шостим дебютантом збірної України за часів Реброва
Владислав Кабаєв
УАФ

Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв дебютував за збірну України у матчі Ліги націй проти Албанії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Зазначимо, що 29-річний футболіст став шостим дебютантом національної команди за часів головного тренера Сергія Реброва.

У сезоні-2024/25 гравець зіграв 9 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 1 забитим м'ячем та віддав 2 результативні передачі.

У 17 поєдинках під керівництвом Реброва також вперше за збірну зіграли Владислав Ванат, Єгор Назарина, Володимир Бражко, Олексій Гуцуляк та Максим Таловєров.

Нагадаємо, раніше статистичний портал SofaScore, повідомив, хто став найкращим гравцем України у матчі проти Албанії.

Наступним суперником підопічних Реброва буде Чехія. Поєдинок заплановано на 10 вересня в Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.

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