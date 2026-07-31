У нас немає гравця з таким рівнем майстерності: Костюк – про поразку Динамо від ПАОКа у Лізі Європи

Головний тренер Динамо Ігор Костюк прокоментував поразку своєї команди від ПАОКа у матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи. наголосивши, що цю гру виграв один гравець – атакувальний півзахисник грецького клубу Іоанніс Константеліас.

Слова тренера наводить пресслужба киян.

"На жаль, сьогоднішній матч виграв один гравець – Константеліас. На жаль, у нас немає гравця з таким рівнем майстерності. Ми сьогодні віддали багато сил, у нашої команди є потенціал, і ми розуміємо, за рахунок чого треба покращуватися.

Рівень майстерності у гравців ПАОКа високий, ми бачили, як вони перебудовувалися, але при цьому всьому перший тайм можна занести нам до активу, коли ми добре грали, а де не дограли, то вони цим скористалися – і мова якраз про того гравця, про якого я казав", – зазначив Костюк.

За його словами, в епізоді з першим пропущеним голом, його підопічним чомусь не вистачило концентрації.

"В епізоді з першим пропущеним м'ячем ми не дограли, чомусь недостатня концентрація була. Той же Волошин виключився з гри, хоча до цього все було чудово, ми перебудовувалися, а в цьому Назар не дограв – і Константеліас скористався цим, ви бачили рівень його майстерності, і забив м'яч", – додав Костюк.

У підсумку Динамо продовжить виступи у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій, де зіграє проти Карабаха, який у серії пенальті зазнав поразки від ЦСКА Софія.