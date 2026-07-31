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Ми ще не готові на всі 100 відсотків: захисник ПАОКа оцінив перемогу над Динамо

Софія Кулай — 31 липня 2026, 08:10
Ми ще не готові на всі 100 відсотків: захисник ПАОКа оцінив перемогу над Динамо
ПАОК – Динамо Київ
Фото київського клубу

Центральний захисник ПАОКа Янніс Міхайлідіс розповів, що грецький колектив не у стовідсотковій готовності вибив київське Динамо із другого раунду кваліфікації Ліги Європи-2026/27.

Його цитує Sdna.gr.

Підопічні Алессіо Ліші двічі обіграли "біло-синіх". Рахунок за двома матчами – 5:2 на користь ПАОКа.

"У нас є простір для вдосконалення, ми ще не готові на всі 100 відсотків. Однак головною метою був вихід до наступного раунду. Ми це зробили й дуже щасливі. Ми проаналізуємо позитивні та негативні моменти нашої гри. Відзавтра перегортаємо сторінку та рухаємося далі", – заявив Міхайлідіс.

Після поєдинку також своїми думками щодо матчу поділився головний тренер Динамо Ігор Костюк.

У наступному раунді кривдник киян зіграє проти бельгійського Андерлехта, за який результативно виступає Данило Сікан.

Тоді як Динамо опустилося у Лігу конференцій, де у третьому раунді кваліфікації зустрінеться з азербайджанським Карабахом. Поєдинки відбудуться 6-го та 13-го серпня. Першу зустріч команда Ігоря Костюка проведе номінально вдома, а матч-відповідь – на виїзді.

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