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Готові показувати свою найкращу гру: Сич – про матч Динамо з карабахом

Олександр Булава — 5 серпня 2026, 21:31
Готові показувати свою найкращу гру: Сич – про матч Динамо з карабахом
Олексій Сич
Динамо

Захисник Динамо Олексій Сич оцінив готовність киян до першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Карабаха.

Його слова передає пресслужба клубу

Гравець розповів, що вже адаптувався у команді після переходу до табору киян.

"Усе пройшло чудово. З багатьма хлопцями знайомий завдяки виступам у збірній України, тому адаптація як така не знадобилася. Потихеньку вливаюся в колектив, стаю з ним одним цілим", – сказав він.

Оборонець заявив, що попри поразку від ПАОКа у попередньому раунді Ліги Європи команда має бойовий настрій перед матчем з Карабахом.

"Ми зазнали прикрої поразки від ПАОКа, але продовжуємо рухатися в напрямку, до якого прагнемо. Настрій у команді позитивний, бойовий. Ми готові показувати свою найкращу гру.

Насамперед тиск – позитивне явище, адже він загартовує. Я ще не відчуваю тиску як такого, не читаю коментарі. Динамо – великий клуб, і тому хочу якнайкраще проявити себе. Буду викладатися на всі сто, а то й двісті відсотків", – розповів Сич.

Зазначимо, що перший поєдинок між командами відбудеться 6 серпня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Напередодні визначився потенційний суперник "біло-синіх" у раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій. У разі проходу, вони зіграють проти переможця пари Твенте – ДАК-1904.

Нагадаємо, що кияни розпочинали свій шлях у відборі єврокубків із Ліги Європи. Вони здолали Університатю, після чого поступились ПАОКу.

Динамо Київ Олексій Сич

Олексій Сич

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