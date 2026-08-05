Готові показувати свою найкращу гру: Сич – про матч Динамо з карабахом

Захисник Динамо Олексій Сич оцінив готовність киян до першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Карабаха.

Його слова передає пресслужба клубу

Гравець розповів, що вже адаптувався у команді після переходу до табору киян.

"Усе пройшло чудово. З багатьма хлопцями знайомий завдяки виступам у збірній України, тому адаптація як така не знадобилася. Потихеньку вливаюся в колектив, стаю з ним одним цілим", – сказав він.

Оборонець заявив, що попри поразку від ПАОКа у попередньому раунді Ліги Європи команда має бойовий настрій перед матчем з Карабахом.

"Ми зазнали прикрої поразки від ПАОКа, але продовжуємо рухатися в напрямку, до якого прагнемо. Настрій у команді позитивний, бойовий. Ми готові показувати свою найкращу гру.

Насамперед тиск – позитивне явище, адже він загартовує. Я ще не відчуваю тиску як такого, не читаю коментарі. Динамо – великий клуб, і тому хочу якнайкраще проявити себе. Буду викладатися на всі сто, а то й двісті відсотків", – розповів Сич.