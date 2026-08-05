Готові показувати свою найкращу гру: Сич – про матч Динамо з карабахом
Захисник Динамо Олексій Сич оцінив готовність киян до першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Карабаха.
Його слова передає пресслужба клубу
Гравець розповів, що вже адаптувався у команді після переходу до табору киян.
"Усе пройшло чудово. З багатьма хлопцями знайомий завдяки виступам у збірній України, тому адаптація як така не знадобилася. Потихеньку вливаюся в колектив, стаю з ним одним цілим", – сказав він.
Оборонець заявив, що попри поразку від ПАОКа у попередньому раунді Ліги Європи команда має бойовий настрій перед матчем з Карабахом.
"Ми зазнали прикрої поразки від ПАОКа, але продовжуємо рухатися в напрямку, до якого прагнемо. Настрій у команді позитивний, бойовий. Ми готові показувати свою найкращу гру.
Насамперед тиск – позитивне явище, адже він загартовує. Я ще не відчуваю тиску як такого, не читаю коментарі. Динамо – великий клуб, і тому хочу якнайкраще проявити себе. Буду викладатися на всі сто, а то й двісті відсотків", – розповів Сич.
Зазначимо, що перший поєдинок між командами відбудеться 6 серпня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.
Напередодні визначився потенційний суперник "біло-синіх" у раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій. У разі проходу, вони зіграють проти переможця пари Твенте – ДАК-1904.
Нагадаємо, що кияни розпочинали свій шлях у відборі єврокубків із Ліги Європи. Вони здолали Університатю, після чого поступились ПАОКу.