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Захисник Карпат за крок до переходу в Динамо – ТаТоТаке

Микола Літвінов — 19 липня 2026, 13:10
Захисник Карпат за крок до переходу в Динамо – ТаТоТаке
Олексій Сич
ФК Карпати Львів

Правий захисник львівських Карпат Олексій Сич перебуває за крок до переходу в київське Динамо.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Як зазначається, столичний клуб зробив пропозицію щодо гравця, а переговори щодо його переходу перебувають на фінальній стадії.

Зауважимо, що 25-річний Сич є вихованцем "Левів", за першу команду котрих провів 24 матчі, у яких результативними діями не відзначався.

Також за спиною уродженця Рівного два поєдинки за збірну України (він зіграв у матчі Ліги націй проти Албанії та в першому поєдинку плейоф турніру проти Бельгії).

Нагадаємо, що також Карпати планують підписати щонайменше трьох гравців лінії атаки. 

Динамо Київ Олексій Сич Карпати Львів

Олексій Сич

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