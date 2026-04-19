Сич - про травму: Один-два дні відпочинку, і все буде гаразд

Правий захисник львівських Карпат Олексій Сич оцінив нічию з Епіцентром (0:0) у 24 турі чемпіонату України й розповів про свою травму.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Дійсно, було непросто. Насичений матч – багато боротьби, напруги. Поле ускладнювало проведення швидких атак, на газоні було багато піску. Перервали свою переможну серію? Нам акцентували на цьому увагу. Хотіли повторити це давнє досягнення. Зрештою, ми не пропускаємо у п'ятьох матчах поспіль. Це ж теж рекорд? І ця серія триває", – сказав він.

Також оборонець оцінив своє пошкодження, через яке не зміг дограти матч.

"Зі мною таке вперше. На 75-й хвилині вистрибнув і під час приземлення відчув, як смикнуло правий литковий м'яз. Біль був таким сильним, що лікарі не могли зарадити. Судома схопила ногу, попросив заміну. Все трапляється вперше. Нога трохи болить. Гадаю, один-два дні відпочинку, і все буде гаразд. Біль ти відчув ще у повітрі? Ні, саме під час приземлення. Вистрибнув з однієї правої ноги і приземлився на неї. Коли це відбулося, зрозумів, що важко буде продовжити гру", – розповів Сич.

Карпати розташувалися на восьмій сходинці турнірної таблиці чемпіонату із 33 очками в активі. У наступному турі "леви" зіграють проти Руха. Матч відбудеться у суботу, 25 квітня, на "Арені Львів". Початок гри о 18:00 за київським часом.

Раніше матч з Епіцентром прокоментував головний тренер Карпат Франсіско Фернандес.