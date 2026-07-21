Динамо оголосило про трансфер захисника Карпат

Київське Динамо підписало контракт із 25-річним правим захисником Карпат Олексієм Сичем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Оборонець підписав трирічний контракт, з можливістю продовження співпраці на ще один рік. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

25-річний Сич є вихованцем "левів", за першу команду котрих провів 24 матчі, у яких результативними діями не відзначався. З 2020 по 2025 роки Сич був гравцем львівського Руху. У сезоні-2022/23 виступав на правах оренди за бельгійський Кортрейк.

Також за спиною уродженця Рівного два поєдинки за збірну України (він зіграв у матчі Ліги націй проти Албанії та в першому поєдинку плейоф турніру проти Бельгії).

Раніше повідомлялося, що донецький Шахтар та київське Динамо виявляють інтерес до трансферу малійського центрбека Бурама Діалло з академії Мотема Пембе.