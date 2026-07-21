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Сич: У Динамо у мене багато друзів, тому адаптації не потрібно

Олександр Булава — 21 липня 2026, 22:16
Сич: У Динамо у мене багато друзів, тому адаптації не потрібно
Олексій Сич
Динамо

Захисник збірної України Олексій Сич оцінив свій перехід у київське Динамо.

Його слова передає пресслужба "біло-синіх".

"Дуже щасливий приєднатися до такого великого клубу. Емоції позитивні, хороші враження.

Про інтерес Динамо дізнався на зборах у Словенії з Карпатами. Після однієї з контрольних ігор мені набрав агент, сказав, що є така пропозиція, чи я не проти. Я сказав: "Звичайно, чому б ні". І буквально за день-два все склалося.

З тренерами ще не спілкувався. З хлопцями деякими переписувався, запитували, що й як", – сказав оборонець.

Захисник впевнений, що не буде мати проблем з адаптацією у новому клубі.

"По суті, в мене там є багато друзів, багато знайомих, тому адаптації як такої, я думаю, не буде потрібно", – зазначив гравець.

Також Сич розповів про свої амбіції у Динамо, з яким хоче здобути чемпіонський титул Української Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, оборонець підписав трирічний контракт з Динамо, з можливістю продовження співпраці на ще один рік.

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