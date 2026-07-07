Все було погано від початку та до кінця: Куарежма розніс збірну Португалії після вильоту з ЧС-2026

Колишній півзахисник збірної Португалії Рікарду Куарежма висловився про виліт національної команди з чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Record.

В 1/8 фіналу вона програла Іспанії з рахунком 0:1. Ексфутболіст заявив, що розчарований виступом підопічних Роберто Мартінеса на турнірі.

"Для мене все було погано від початку та до кінця. Все пішло не так. Не було жодного матчу, про який можна було б сказати, що ми зіграли добре, багато атакували або що нам просто не пощастило. Навіть сьогодні ми віддали Іспанії гру від першого до фінального свистка. Суперник контролював поєдинок, робив усе, що хотів, керував темпом зустрічі. Коли Іспанія хотіла прискоритися – вона це робила, коли хотіла знизити темп – також досягала свого. А ми просто перебували на полі без бажання, без емоцій і діяли надто повільно", – сказав Куарежма.

Окремо Рікарду пройшовся по головному тренеру. Він заявив, що іспанський фахівець не виправдав очікувань:

"Потім були заміни – я їх не розумію. Я вже втомився про це говорити, але Мартінес жодного разу мене не вразив. Ми повинні бачити більше радості та пристрасті. З моменту його приходу я не побачив жодного видатного матчу у виконанні збірної. Такою є реальність. Він спробував 50 різних тактик, і жодна з них не спрацювала. І ось результат: ми вилітаємо з турніру, хоча всі говорили, що це найкраща збірна Португалії в історії. Але найкраща в чому? Що саме вона виграла? Ми повернемося додому розчарованими та з опущеними головами. Найкраще мені перестати міркувати про цей чемпіонат світу, інакше я можу сказати щось, про що потім шкодуватиму".

Зазначимо, що Роберто Мартінес очолив збірну Португалії у 2023 році. Він виграв із нею Лігу націй-2025.

Загалом під керівництвом іспанця команда провела 45 матчів, у яких здобула 32 перемоги. Після вильоту з чемпіонату світу він заявив, що залишає свою посаду.

Наразі невідомо, хто очолить збірну Португалії. Проте місцева преса вже назвала основного кандидата.