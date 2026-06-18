Збірні Швейцарії та Боснії і Герцеговини назвали стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 в групі В

У четвер, 18 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 2-го туру групи B, у якому збірна Швейцарії зіграє проти Боснії і Герцеговини.

Команди вже визначилися зі стартовими складами на протистояння, яке розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Швейцарія: Кобель – Відмер, Аканджі, Ельведі, Родрігес – Ебішер, Фройлер, Джака, Рідер – Емболо, Ндой.

Боснія і Герцеговина: Васіль – Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац – Тахірович, Мемич, Шуньїч – Демірович, Джеко, Алайбегович.

В Україні поєдинок наживо транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

У попередньому турі швейцарці розписали нічию з Катаром, а Боснія і Герцеговина не змогла перемогти Канаду.