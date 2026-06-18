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Гравець ДР Конго – про Роналду: Він уже не той, що раніше

Богдан Войченко — 18 червня 2026, 19:41
Гравець ДР Конго – про Роналду: Він уже не той, що раніше
Кріштіану Роналду
instagram.com/cristiano

Опорний півзахисник ДР Конго Нгалаєль Мукау відверто висловився про форварда збірної Португалії Кріштіану Роналду після очної зустрічі на ЧС-2026.

Слова футболіста наводить Eurosport.

"Чесно кажучи, плану проти Роналду фактично не існувало, оскільки ми знаємо, що він уже не той, що раніше.

Тепер він трохи старший. Але він залишається одним із найвидатніших гравців в історії, тому я маю до нього величезну повагу", – сказав Мукау.

Нагадаємо, збірна Португалії у першому матчі на чемпіонаті світу-2026 не зуміла здолати ДР Конго. Матч завершився з рахунком 1:1, що стало однією з перших сенсацій нинішнього мундіалю.

Сам Роналду провів на полі весь поєдинок, але знову залишив поле без забитого м'яча. Після гри статистики нагадали про невтішну серію капітана португальців: Кріштіану не забиває вже десять матчів поспіль на великих міжнародних турнірах.

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Після фінального свистка Кріштіану відреагував на втрату очок, закликавши команду зосередитися на наступних матчах.

Підтримати публічно футболіста зголосилась рідна сестра португальця, яка звинуватила усю збірну у невдалій грі.

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