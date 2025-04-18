Дякуємо Андрію Миколайовичу, – Михавко підколов Ярмоленка після перемоги над Оболонню

Центральний захисник київського Динамо Тарас Михавко підколов свого одноклубника Андрія Ярмоленка після перемоги над Оболонню у 25 турі Української Прем'єр-ліги.

Це сталося в ефірі каналу FootballHub.

Коментуючи перебіг поєдинку захисник повністю вимовив ім'я та по-батькові легенди "біло-синіх".

"Перший тайм складався нелегко для нас, могли й пропустити. Були такі прикрі моменти - не накривали правильно гравців, припускалися прикрих помилок, ловили нас на контратаках. Але дякуємо Андрію Миколайовичу, забив гол, і нам стало легше. А вже після перерви довели гру до переможного завершення", – сказав Тарас.

Нагадаємо, під час матчу проти Руха Андрій Ярмоленко публічно насварив 14-річного хлопчика за те, що він назвав його "Ярмолою". Тож ці слова Михавка є відсилкою до цієї ситуації.

Донецький Шахтар теж не втратив можливості пожартувати над цим, записавши кумедне відео з Андрієм Пятовим. Також чинний чемпіон УПЛ випустив провокативні футболки у відповідь на скандал лідера киян.