Грою незадоволений: Шовковський – про перемогу над Оболонню в УПЛ

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський заявив, що незадоволений якістю гри команди у матчі проти Оболоні (3:0).

Про це тренер розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"На старті ми дуже сміливо йшли вперед, оголяючи тили і припускалися помилок, цим міг скористатися наш суперник. Добре, що вдалося забити гол, який ми напрацьовували. Він додав нам впевненості, а у другому таймі дещо перебудувалися та дотиснули суперника.

Також тренер пояснив ефектний гол Андрія Ярмоленка, яким він відзначився після розіграшу кутового.

"Гол Ярмоленка? Ми напрацьовували такий розіграш, і добре, що він спрацював.

Нервозність у грі? На фінішній прямій збільшується психологічне навантаження на гравців. Але ті помилки, які ми робили при обробці м'яча, передачах, при прийнятті рішень – можу пояснити тільки нервами", – зазначив Шовковський.