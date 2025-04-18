Динамо з рекордним голом Ярмоленка обіграло Оболонь: огляд матчу УПЛ

Динамо обіграло Оболонь у київському дербі в межах 25 туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Динамо відкрило рахунок після ефектного голу Андрія Ярмоленка з-за меж штрафного майданчику. Для нього це був 113-й гол в УПЛ, півзахисник повторив рекорд Сергія Реброва за кількістю голів у чемпіонаті України за столичний колектив – по 113.

У другій половині гри перевагу "біло-синіх" подвоїв Владислав Ванат з пенальті, ще один м'яч в активі Віталія Буяльського.

Чемпіонат України – УПЛ

25 тур, 18 квітня

Динамо (Київ) – Оболонь (Київ) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 39 Ярмоленко, 2:0 – 55 Ванат (пен), 3:0 – 67 Буяльський

Динамо: Нещерет, Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко (Рубчинський, 71), Ярмоленко (Герреро, 64), Буяльський (Піхальонок, 70), Кабаєв (Волошин, 64) Ванат (Лучкевич, 81).

Оболонь: Марченко, Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк, Груша (Мединський, 77), Курко (Слободян, 63), Вітенчук (Мороз, 63), Устименко (Теслюк, 46), Бичек (Блізніченко, 63).

Попередження: Дубінчак (16), Ванат (57), Рубчинський (90+3) – Ільїн (29).

Динамо набрало 63 бали та продовжує лідирувати у турнірній таблиці чемпіонату. Оболонь залишилась на 12-й позиції з 24 очками в активі.

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Олександрія на виїзді переграла Ворсклу.