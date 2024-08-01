Шовковський: Нас дуже добре прийняли у Сербії

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський задоволений тим, як його команду прийняли в Сербії перед матчем із місцевим Партизаном.

Про це він розповів на післяматчевій пресконференції. Слова Сашо наводить офіційний сайт Динамо.

" Нас тут дуже добре прийняли, жодних проблем не було. Взагалі, і президент України дякував вашій країні, владі й жителям за підтримку, яка була надана нашим людям у цій складній ситуації, в якій ми опинилися. У нас теж було усе добре", — сказав Шовковський.

Нагадаємо, у Белграді Динамо вдруге принизило Партизан, розгромивши його з рахунком 3:0, завдяки чому гарантувало собі єврокубкову осінь. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів "біло-сині" зіграють проти шотландського Рейджерс.