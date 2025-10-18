Українська правда
Шовковський – про невдалу серію Динамо: Ми постійно працюємо над цим

Володимир Максименко — 18 жовтня 2025, 20:37
Олександр Шовковський
Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував п'яту нічию поспіль команди в чемпіонаті України.

Слова фахівця передає пресслужба киян.

"Ми над цим працюємо постійно, і в психологічному, і у фізичному плані. Ви не можете сказати, що команда була неготова фізично до гри. Інша справа, що ми не можемо скористатися тими моментами, які створюємо. Ми маємо діяти спокійніше у завершальній стадії. Ми створюємо достатньо моментів для того, аби впевненіше і спокійніше відчувати себе в кінці матчу.

А так вже пʼяту гру після 85-ї хвилини ми пропускаємо не завжди обовʼязкові голи", – розповів Шовковський.

Нагадаємо, у матчі дев'ятого туру УПЛ Динамо втратили перемогу над Зорею – 1:1. Перед цим "біло-сині" не змогли переграти Металіст 1925, Карпати, Олександрію та Оболонь

Через цю нічию Шовковський повторив сумнівне досягнення Олександра Хацкевича, яке білорус встановив у 2017 році.

Олександр Шовковський

