Шовковський – про невдалу серію Динамо: Ми постійно працюємо над цим
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував п'яту нічию поспіль команди в чемпіонаті України.
Слова фахівця передає пресслужба киян.
"Ми над цим працюємо постійно, і в психологічному, і у фізичному плані. Ви не можете сказати, що команда була неготова фізично до гри. Інша справа, що ми не можемо скористатися тими моментами, які створюємо. Ми маємо діяти спокійніше у завершальній стадії. Ми створюємо достатньо моментів для того, аби впевненіше і спокійніше відчувати себе в кінці матчу.
А так вже пʼяту гру після 85-ї хвилини ми пропускаємо не завжди обовʼязкові голи", – розповів Шовковський.
Нагадаємо, у матчі дев'ятого туру УПЛ Динамо втратили перемогу над Зорею – 1:1. Перед цим "біло-сині" не змогли переграти Металіст 1925, Карпати, Олександрію та Оболонь.
Через цю нічию Шовковський повторив сумнівне досягнення Олександра Хацкевича, яке білорус встановив у 2017 році.