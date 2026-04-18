Шовковський – про Ярмоленка: Видатний український футболіст, який зосереджений виключно на собі
Екстренер київського Динамо Олександр Шовковський заявив, що його колишній підопічний Андрій Ярмоленко видатний футболіст, але він не сприймав інформацію від тренерського штабу.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Інстаграмі.
"Він видатний український футболіст, який зосереджений виключно на собі й не сприймає інформацію від тренерського штабу", – написав Шовковський, відповідаючи на запитання.
Зауважимо, Андрій Ярмоленко провів у складі "біло-синіх" під керівництвом Шовковського 61 матч, у яких відзначився 19 голами та 5 асистами.
Як одноклубники Шовковський та Ярмоленко провели разом 168 ігор у київському Динамо, у яких здобули 113 перемог, 26 разів зіграли внічию та зазнали 29 поразок.
Нагадаємо, що Олександр Шовковський був звільнений наприкінці осені 2025 року з посади головного тренера Динамо. Нещодавно він зізнавався, що залишається дотичним до клубу.