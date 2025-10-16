Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 12-го туру чемпіонату України

Олексій Мурзак — 16 жовтня 2025, 18:12
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 12-го туру чемпіонату України

Затверджено розклад матчів 12-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме він 7 листопада матчем між Епіцентром та Оболонню, а закриватиме програму поєдинок Шахтар – Полтава, який відбудеться 9 листопада.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
12-й тур

7 листопада (п’ятниця)

  • 15:30 Епіцентр – Оболонь
  • 18:00 Кудрівка – Колос

8 листопада (субота)

  • 13:00 Металіст 1925 – Зоря
  • 15:30 Верес – Рух
  • 18:00 Карпати – Кривбас

9 листопада (неділя)

  • 13:00 Олександрія – Полісся
  • 15:30 Динамо – ЛНЗ
  • 18:00 Шахтар – Полтава

Раніше було затверджено розклад 11-го туру УПЛ.

Динамо Київ Колос Кривбас ЛНЗ Черкаси Металіст 1925 Оболонь Олександрія Рух СК Полтава Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Зоря Луганськ Кудрівка Полісся Житомир Верес Рівне Карпати Львів Епіцентр Кам'янець-Подільський

Динамо Київ

Зоря – Динамо Київ: де дивитися матч 9-го туру УПЛ
Біловар – про можливу зміну громадянства: Інколи замислююсь, що хотілося б
Це його місяць: Леоненко назвав найкращого гравця Динамо
Біловар – про критику Динамо: Облають та підуть бухими спати
Бленуце перерахував 700 тисяч гривень на ЗСУ

Останні новини