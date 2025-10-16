УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 12-го туру чемпіонату України

Затверджено розклад матчів 12-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме він 7 листопада матчем між Епіцентром та Оболонню, а закриватиме програму поєдинок Шахтар – Полтава, який відбудеться 9 листопада.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26

12-й тур

7 листопада (п’ятниця)

15:30 Епіцентр – Оболонь

18:00 Кудрівка – Колос

8 листопада (субота)

13:00 Металіст 1925 – Зоря

15:30 Верес – Рух

18:00 Карпати – Кривбас

9 листопада (неділя)

13:00 Олександрія – Полісся

15:30 Динамо – ЛНЗ

18:00 Шахтар – Полтава

Раніше було затверджено розклад 11-го туру УПЛ.