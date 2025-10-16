УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 12-го туру чемпіонату України
Затверджено розклад матчів 12-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Стартуватиме він 7 листопада матчем між Епіцентром та Оболонню, а закриватиме програму поєдинок Шахтар – Полтава, який відбудеться 9 листопада.
Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
12-й тур
7 листопада (п’ятниця)
- 15:30 Епіцентр – Оболонь
- 18:00 Кудрівка – Колос
8 листопада (субота)
- 13:00 Металіст 1925 – Зоря
- 15:30 Верес – Рух
- 18:00 Карпати – Кривбас
9 листопада (неділя)
- 13:00 Олександрія – Полісся
- 15:30 Динамо – ЛНЗ
- 18:00 Шахтар – Полтава
Раніше було затверджено розклад 11-го туру УПЛ.