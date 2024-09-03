Оболонь вже знайшла заміну Іващенку

Колишній головний тренер Полісся Сергій Шищенко очолить Оболонь.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Нагадаємо, напередодні керівництво "пивоварів" ухвалило рішення звільнити Валерія Іващенка, який віддав клубу понад 15 років. Спершу генеральний директор клубу спростував інформацію, але потім сам Іващенко підтвердив, що з ним вирішили припинити співпрацю.

Після перших 5 турів Оболонь набрала лише одно очко. Останні чотири поєдинки команда програла з загальним рахунком 0:12. При цьому "пивоварам" вдалося вийти в 1/8 Кубку України.

Попередньою командою Шищенка було Полісся. Навесні цього року його призначили замість Юрія Калитвинцева, і "вовкам" вдалося фінішувати на 5 місці та вперше у своїй історії вийти в єврокубки. Втім, керівництво клубу вирішило не залишати Шищенка на посаді головного тренера.