Гендиректор Оболоні — про Іващенка: Ніхто нікого ще не звільнював

Генеральний директор Оболоні Олександр Різниченко прокоментував інформацію про звільнення головного тренера Валерія Іващенка.

Його слова передає Tribuna.com.

"Всі перебувають на своїх місцях. У тому числі Іващенко. Ніхто нікого ще не звільнював", — сказав Різниченко.

Зазначимо, що до киян український тренер приєднався у 2021 році. Під його керівництвом клуб зміг підвищитися до Української Прем'єр-ліги, а минулого сезону команда зберегла прописку в еліті українського футболу, вигравши перехідні матчі.

У сезоні-2024/25 після 5 турів у команди Іващенка набрано 1 очко, вони розташовуються на останньому 16 місці у турнірній таблиці чемпіонату України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за інформацією "ТаТотаке" Оболонь звільнила Іващенка з посади головного тренера клубу.