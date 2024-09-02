Гендиректор Оболоні — про Іващенка: Ніхто нікого ще не звільнював
Валерій Іващенко
ФК Оболонь
Генеральний директор Оболоні Олександр Різниченко прокоментував інформацію про звільнення головного тренера Валерія Іващенка.
Його слова передає Tribuna.com.
"Всі перебувають на своїх місцях. У тому числі Іващенко. Ніхто нікого ще не звільнював", — сказав Різниченко.
Зазначимо, що до киян український тренер приєднався у 2021 році. Під його керівництвом клуб зміг підвищитися до Української Прем'єр-ліги, а минулого сезону команда зберегла прописку в еліті українського футболу, вигравши перехідні матчі.
У сезоні-2024/25 після 5 турів у команди Іващенка набрано 1 очко, вони розташовуються на останньому 16 місці у турнірній таблиці чемпіонату України.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за інформацією "ТаТотаке" Оболонь звільнила Іващенка з посади головного тренера клубу.