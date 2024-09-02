Не очікував такої розв’язки: Іващенко прокоментував своє звільнення з Оболоні
Валерій Іващенко здивований рішенням керівництва Оболоні припинити з ним співпрацю.
Про це він сказав у коментарі Sport.ua.
"Сьогодні в першій половині дня в мене була зустріч з директором ФК "Оболонь" Олександром Різниченком, який після обміну думками про виступ "пивоварів" на старті чемпіонату УПЛ повідомив, що в клубі в моїх послугах більше не зацікавлені.
Знаєте, кажуть, що в головного тренера завжди повинна бути зібрана валіза. І все ж, я не очікував такої розв'язки, адже хіба що в поєдинку з Поліссям був провал, але тут були об'єктивні причини. Банально не встигли відновитися після кубкового протистояння з Колосом, де взяли гору лише в серії післяматчевих пенальті. Хоча кадрових проблем вистачало, особливо з лінією нападу", — сказав Іващенко.
Валерій Іващенко працював у Оболоні загалом більше 15 років. Спершу він захищав кольори клубу як гравець, а потім кілька разів очолював команду в якості тренера. За підсумками сезону-2022/23 Іващенко вивів "пивоварів" у вищий дивізіон чемпіонату України.