Не очікував такої розв’язки: Іващенко прокоментував своє звільнення з Оболоні

Валерій Іващенко здивований рішенням керівництва Оболоні припинити з ним співпрацю.

Про це він сказав у коментарі Sport.ua.

"Сьогодні в першій половині дня в мене була зустріч з директором ФК "Оболонь" Олександром Різниченком, який після обміну думками про виступ "пивоварів" на старті чемпіонату УПЛ повідомив, що в клубі в моїх послугах більше не зацікавлені.

Знаєте, кажуть, що в головного тренера завжди повинна бути зібрана валіза. І все ж, я не очікував такої розв'язки, адже хіба що в поєдинку з Поліссям був провал, але тут були об'єктивні причини. Банально не встигли відновитися після кубкового протистояння з Колосом, де взяли гору лише в серії післяматчевих пенальті. Хоча кадрових проблем вистачало, особливо з лінією нападу", — сказав Іващенко.