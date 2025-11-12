Шевченко: Україні надзвичайно важливо кваліфікуватися на чемпіонат світу-2026

Президент УАФ Андрій Шевченко поговорив про причини важливості того, щоб збірна України кваліфікувалася на чемпіонат світу 2026 року.

Про це 49-річний українець розповів в інтерв'ю L`Equipe.

За всю свою історію Україна грала на чемпіонатах світу тільки одного разу. Це було на мундіалі 2006 року, де вона дійшла до чвертьфіналу. Там "синьо-жовті" під керівництвом Олега Блохіна програли майбутньому тріумфатору турніру Італії (0:3).

Шевченко брав участь у тому матчі. І він хотів би, щоб українська збірна знову опинилася на континентальній першості у 2026 році, ровно через 20 років після свого єдиного чемпіонату світу.

"Так, це (кваліфікація на ЧС-2026) надзвичайно важливо. Є два ключові аспекти. По-перше, дуже важливо представляти нашу країну на міжнародній арені і нагадувати світові про існування України. По-друге, це велике спортивне досягнення. Ми досягли цього лише один раз, у 2006 році, і ми хотіли б зробити це знову. Це було б великим досягненням для гравців, шансом проявити себе на міжнародній арені, а також зміцнило б нас як асоціацію, оскільки такий успіх сприяє загальному розвитку українського футболу", – заявив Шевченко.

На даний момент після чотирьох турів групового етапу відбору ЧС-2026 Україна посідає друге місце квартету D, заробивши 7 очок. Українці на три бали відстають від лідера групи Франції.

І саме проти "Les Bleus" гратиме Україна в наступному турі кваліфікації. Ця гра відбудеться завтра, 13 листопада. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом. Чемпіон проводитиме текстову онлайн-трансляцію даного поєдинку.

