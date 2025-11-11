Кваліфікація ЧС-2026. Франція – Україна: онлайн-трансляція

Збірна України з футболу зіграє з Францією в межах 5 туру відбіркового етапу на чемпіонат світу-2026.

Зустріч відбудеться у четвер, 13 листопада, в Парижі, на стадіоні "Парк де Пренс". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій публікації.

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. На мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних.

Крім французів, суперниками українців у кваліфікації є Азербайджан та Ісландія. У першій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном.

У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан. Заключний матч відбіркового етапу відбудеться 16 листопада (вдома з Ісландією).