Шевченко: Нам вдалося розвинути український футбол в умовах війни

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко заявив, що український футбол вдалося розвинути в умовах повномасштабної війни Росії з Україною.

Слова Шевченка цитує французьке видання L'Equipe.

"Нам вдалося не тільки зберегти, а й розвинути український футбол. Ми працюємо в складних умовах: проблеми з безпекою, повітряні тривоги, ракетні удари, відключення електроенергії та складна логістика, оскільки Україна зараз є зоною, забороненою для польотів. Ці фактори ускладнюють роботу, але ми добре справляємося.

Україні вдалося зберегти чемпіонати та турніри на всіх рівнях, від аматорського до професійного футболу. Змагання для дітей тривають. Ми запустили нові формати, щоб підтримати інтерес дітей. Ми реформували Кубок України, щоб залучити більше клубів і регіонів. Нещодавно ми організували матч 1/8 фіналу за кілька кілометрів від російського кордону", – розповів Шевченко.

Напередодні спортивний бренд Adidas та Українська асоціація футболу представили нову домашню форму збірної України, що натхненна гербом Української Народної Республіки

