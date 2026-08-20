Шеффілд орендував 19-річного вінгера Ліверпуля

Шеффілд Венсдей оголосив про трансфер на правах оренди 19-річного вінгера Ліверпуля Кірана Моррісона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, гравець доєднався до складу "сов" до кінця сезону-26/27. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Зауважимо, що 19-річний Моррісон є вихованцем "мерсисайдців", проте за першу команду ліверпульського колективу провів лише 2 поєдинки.

У сезоні-25/26 нападник провів на юніорському рівні 28 матчів за клуб, у яких відзначився 15 голами та 7 асистами.

Додамо, що Шеффілд Венсдей виступає у третьому за силою футбольному дивізіоні Англії. Наразі клуб перебуває на восьмій сходинці в чемпіонаті. У минулому сезоні оформив найшвидший виліт в історії англійського футболу, вибувши з Чемпіоншипа за 13 турів до його закінчення.

Нещодавно також Ліверпуль відправив в оренду до Кардіфф Сіті свого захисника Калума Сканлона.