Трансфер Гакпо у Манчестер Сіті може зірватися через зірку Евертона

Перехід вінгера Ліверпуля та збірної Нідерландів Коді Гакпо у Манчестер Сіті опинився під загрозою зриву.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, представники Ман Сіті провели переговори з нападником Евертона Іліманом Ндіає. При цьому Ліверпуль не виключає, що Гакпо залишиться в команді, якщо йому не знайдуть відповідну заміну.

Раніше повідомлялося про можливий перехід Ндіає в Тоттенгем, однак ця угода досі не відбулася. Водночас Рішарлісон сумнівається щодо свого повернення в Евертон.

У сезоні-2025/26 Гакпо взяв участь у 52 матчах за Ліверпуль, у яких забив 9 голів та віддав 6 асистів. Його контракт з "червоними" чинний до 2030 року.

Ндіає приєднався до Евертона влітку 2024 року, перейшовши з Марселя за 15 млн фунтів стерлінгів. Відтоді сенегальський нападник устиг провести за мерсісайдців 73 матчі, в яких відзначився 17 голами та 4 асистами.

Напередодні Манчестер Сіті оголосив про підписання контракту із 22-річним вінгером Палмейраса Алланом Еліасом.