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Валенсія підпише хавбека Ліверпуля

Олександр Булава — 31 серпня 2026, 20:28
Валенсія підпише хавбека Ліверпуля
Гарві Елліотт
Getty Images

Півзахисник Ліверпуля Гарві Елліотт стане гравцем Валенсії.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, іспанський клуб візьме на себе покриття більшої частини заробітної плати англійця. Англійський півзахисник вже дав особисту згоду на цей трансфер. Його чинний контракт з "червоними" розрахований до 30 червня 2027 року.

Другу половину минулого сезону 23-річний Елліотт провів у складі Астон Вілли на правах оренди, де встиг зіграти 9 поєдинків та відзначитися одним забитим м'ячем.

Нагадаємо, напередодні Валенсія оголосила про підписання контракту з капітаном Жирони Арнау Мартінесом.

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Валенсія

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