Шеффілд Венсдей оформив найшвидший виліт в історії англійського футболу

У неділю, 22 лютого, Шеффілд Венсдей втратив математичні шанси залишитись у Чемпіоншипі, через що переписав історію англійського футболу.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Сови" поступились Шеффілд Юнайтед (1:2) і вже за 13 турів до завершення чемпіонату вилетіли в Лігу 1. До цього жодна англійська команда не втрачала можливість залишитись у своєму дивізіоні в лютому.

Ба більше, Шеффілд Венсдей може стати першим клубом в історії англійського професійного футболу, який завершить сезон з негативною кількістю очок. Наразі "сови" мають мінус 7 залікових балів через санкції, які пов'язані з фінансовими проблемами.

Ліга лише цього сезону двічі накладала очкові штрафи. Якби не вони, то Шеффілд Венсдей мав би 11 залікових балів, але все одно посідав би останню сходинку в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що в лютому також покарали зняттям очок інший клуб Чемпіоншипу. З Лестера зняли шість залікових балів і наразі "лиси" також перебувають у зоні вильоту.