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Ліверпуль перепідписав контракт зі своїм захисником та віддав його в оренду

Микола Літвінов — 15 серпня 2026, 15:01
Ліверпуль перепідписав контракт зі своїм захисником та віддав його в оренду
Калум Сканлон
ФК Ліверпуль

Лівий захисник англійського Ліверпуля Калум Сканлон підписав новий контракт із клубом та продовжить виступати на правах оренди в Кардіфф Сіті.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі термінів нового довгострокового контракту не розголошуються, проте відомо, що футболіст повернеться на кампанію-26/27 до розташування "синіх пташок", які виступають у Чемпіоншипі.

Зауважимо, що Сканлон є вихованцем Бірмінгема та академії "мерсисайдців", а за першу команду ліверпульського колективу він провів два матчі.

Другу половину сезону-25/26 англійський фулбек провів на правах оренди в Кардіфф Сіті. За цей час 21-річний футболіст відіграв 8 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про інтерес до півзахисника Ліверпуля Кертіса Джонса з боку міланського Інтера. 

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