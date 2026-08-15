Ліверпуль перепідписав контракт зі своїм захисником та віддав його в оренду

Лівий захисник англійського Ліверпуля Калум Сканлон підписав новий контракт із клубом та продовжить виступати на правах оренди в Кардіфф Сіті.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі термінів нового довгострокового контракту не розголошуються, проте відомо, що футболіст повернеться на кампанію-26/27 до розташування "синіх пташок", які виступають у Чемпіоншипі.

Зауважимо, що Сканлон є вихованцем Бірмінгема та академії "мерсисайдців", а за першу команду ліверпульського колективу він провів два матчі.

Другу половину сезону-25/26 англійський фулбек провів на правах оренди в Кардіфф Сіті. За цей час 21-річний футболіст відіграв 8 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про інтерес до півзахисника Ліверпуля Кертіса Джонса з боку міланського Інтера.