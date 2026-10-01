Ключовий захисник збірної Німеччини не зіграє у найближчих матчах Ліги націй

Захисник дортмундської Боруссії Ніко Шлоттербек отримав травму під час тренування збірної Німеччини перед матчем 3-го туру Ліги націй-2026/27 проти Сербії.

Про це повідомив Німецький футбольний союз (DFB).

26-річний центрбек пошкодив зовнішню зв'язку правого гомілковостопного суглоба. Це ушкодження завадить йому взяти участь у найближчих іграх "бундестім" – проти Сербії (1 жовтня) та Греції (4 жовтня).

Футболісту "джмелів" вдалося уникнути хірургічного втручання. Відновлення він проходитиме у німецькому клубі.

Відзначимо, що травми продовжують супроводжувати Ніко (30 ігор за збірну). Він пропустив майже весь ЧС-2026 через розрив медіальної колатеральної зв'язки гомілковостопного суглоба. Це ушкодження він отримав на старті матчу 2-го туру групового етапу Мундіалю проти Кот-д'Івуару (2:1 – на користь "бундестім").

У поточному сезоні-2026/27 Шлоттербек взяв участь у двох іграх Боруссії та матчі Ліги націй проти Нідерландів (нічия 1:1). На поєдинок проти Греції не потрапив у заявку німців.

Додамо, що поєдинок 3-го туру Ліги націй-2026/27 Німеччина – Сербія розпочнеться 1 жовтня о 21:45 (за київським часом).

Після 2-х турів команда Юргена Клоппа посідає лише третє місце у групі В, маючи у своєму активі 1 бал. Тоді як Сербія з нулем замикає квартет.